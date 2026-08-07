Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Embodied water-energy responsibility across Yangtze River Economic Belt supply chains
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Environmental Systems Engineering
Editorial
Accepted on 03 Aug 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Environmental Systems Engineering
Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 09 Jul 2026
in Environmental Systems Engineering
Review
Accepted on 09 Jul 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Environmental Systems Engineering
Perspective
Published on 18 Jun 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 25 May 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 09 Apr 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Environmental Systems Engineering
Review
Published on 16 Mar 2026
in Environmental Systems Engineering
Correction
Published on 02 Mar 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Published on 25 Feb 2026
in Environmental Systems Engineering
Systematic Review
Published on 19 Feb 2026
in Environmental Systems Engineering
Systematic Review
Published on 13 Feb 2026
in Environmental Systems Engineering