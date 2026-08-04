Original Research
Published on 04 Aug 2026
Diffusion-based inverse design of organ-inspired auxetic metastructure patches
in Metamaterials
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Metamaterials
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Metamaterials
Review
Accepted on 08 Jun 2026
in Metamaterials
Review
Published on 10 Jul 2025
in Metamaterials
Original Research
Published on 16 Oct 2024
in Metamaterials
Original Research
Published on 23 Sep 2024
in Metamaterials
Original Research
Published on 09 Sep 2024
in Metamaterials
Review
Published on 06 Aug 2024
in Metamaterials
Original Research
Published on 31 Jul 2024
in Metamaterials
Original Research
Published on 27 May 2024
in Metamaterials
Original Research
Published on 04 Apr 2024
in Metamaterials
Review
Published on 20 Mar 2024
in Metamaterials
Original Research
Published on 23 Feb 2024
in Metamaterials
Correction
Published on 08 Feb 2024
in Metamaterials
Editorial
Published on 29 Nov 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 21 Nov 2023
in Metamaterials
Editorial
Published on 23 Oct 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 03 Oct 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 25 Sep 2023
in Metamaterials
Review
Published on 20 Sep 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 09 Aug 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 02 Aug 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 23 Jun 2023
in Metamaterials
Original Research
Published on 05 Jun 2023
in Metamaterials