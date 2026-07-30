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Original Research

Published on 25 Feb 2026

Development and stability analysis of a lipid-based astaxanthin nanoemulsion, its application and effect on the immune response and survival of the Pacific white shrimp

in Nanomaterials

  • Camila Pereira Bruzinga
  • Claudia Marlene Bauer
  • Caroline Schmitz
  • Thaise Gerber
  • Eva Regina de Oliveira Rodrigues
  • Cynthia Ziech
  • Nohra Constanza Bolivar Ramirez
  • Camilla Souza Miranda
  • Maria Helena de Araujo Mendes
  • Flavio Campos de Arruda
Frontiers in Nanotechnology
doi 10.3389/fnano.2026.1724130
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