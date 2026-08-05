Original Research
Published on 05 Aug 2026
GBS-based identification of Triticum timopheevii introgressions in a wheat pre-breeding population
in Functional and Applied Plant Genomics
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Editorial
Accepted on 03 Aug 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Editorial
Published on 21 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Brief Research Report
Accepted on 15 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
General Commentary
Accepted on 13 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Data Report
Published on 13 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Functional and Applied Plant Genomics