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Bridging Photosynthesis and Plant Hydraulics: Mechanisms, Trade-offs, and Climate Resilience
- Mohamed EL YAMANI
- Yahia RHARRABTI
- Francesco Mignolli
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