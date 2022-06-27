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Unraveling Auxin Transport Mechanisms: Implications for Plant Development and Environmental Adaptation
- Yan Zhang
- Xiaoxu Li
- Muhammad Asim
- Nazir Ahmad
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