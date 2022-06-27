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Phosphorus Acquisition and Use Efficiency: Microbial Metabolites and Plant Signaling Towards Sustainable Agriculture
- Silvia Celletti
- Michela Schiavon
- Klaudia Dębiec-Andrzejewska
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