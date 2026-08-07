Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
iNovel amino acid substitutions in Protoporphyrinogen oxidase 1 endow resistance to PPO-inhibiting herbicides in Bassia scoparia
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Plant Physiology
Review
Published on 05 Aug 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Plant Physiology
Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Plant Physiology
Correction
Published on 27 Jul 2026
in Plant Physiology
Review
Published on 27 Jul 2026
in Plant Physiology
Editorial
Published on 24 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Plant Physiology
Mini Review
Published on 21 Jul 2026
in Plant Physiology
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Plant Physiology