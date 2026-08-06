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Original Research

Accepted on 07 Jul 2026

IMPACT OF PSYCHOEDUCATION ON ONCOLOGY-RELATED KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD TRUTH-TELLING, FAIRNESS, AND BENEFICENCE IN ONCOLOGY CARE AMONG MEDICAL RESIDENTS FROM DIVERSE SPECIALTIES

in Psycho-Oncology

  • Adelina Alcorta-Garza
  • Oscar Vidal-Gutiérrez
  • Javier Alejandro Martínez-Moyano
  • Celia Beatriz González-Alcorta
  • Fernando Alcorta-Núñez
  • Mónica Lizeth Garza-García
  • Paola Azucena López-Sierra
  • Itzel Lidey Galaviz Reynoso
  • Aminta Mariel Cortés-Almazán
  • Camila Alejandra Martínez Roque
Frontiers in Psychology
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