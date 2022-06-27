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Multidisciplinary Approaches to Predicting, Preventing, and Managing Bone Stress Injuries in Elite Endurance Athletes
- Michael Fredericson
- Angela Ryck
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