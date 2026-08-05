Frontiers in Sports and Active Living

Review
Published on 05 Aug 2026
Mini-open technique for sternoclavicular joint resection for the treatment of osteoarthritis–a technical note
in Injury Prevention and Rehabilitation
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Review
Published on 05 Aug 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Clinical Trial
Published on 31 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Systematic Review
Accepted on 16 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Editorial
Published on 16 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Study Protocol
Published on 15 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Systematic Review
Published on 08 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Clinical Trial
Published on 02 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Accepted on 01 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Editorial
Published on 01 Jul 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Systematic Review
Published on 30 Jun 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Correction
Published on 24 Jun 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Review
Published on 24 Jun 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation
Study Protocol
Published on 24 Jun 2026
in Injury Prevention and Rehabilitation