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Systematic Review

Published on 08 Jul 2026

Preventive efficiency of neuromuscular training in reducing lower limb injuries among youth soccer athletes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

in Injury Prevention and Rehabilitation

  • Hussain Mohammed Alkishnawi
  • Hamza Mahmoud Alshater
  • Eyad A. Alakkas
  • Nawaf Dhafer Alshehri
  • Norah Adel Alsubaya
  • Naser B. A. J. Alenezi
  • Abdullah Eid Alatawi
  • Ahmad Basheer Basheer
  • Ibrahim Saleh Allehaimeed
  • Assad Mohammed Almaghrabi
Frontiers in Sports and Active Living
doi 10.3389/fspor.2026.1853354
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