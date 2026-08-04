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Original Research

Published on 20 May 2026

Kinematically cold and warm planetary nebulae samples, HII regions and supernovae remnants in the disc of the face-on spiral galaxy NGC 628 (M74) - the Planetary Nebulae Spectrograph with the Hα arm

in Extragalactic Astronomy

  • Magda Arnaboldi
  • Ortwin Gerhard
  • Surya Aniyan
  • Kenneth C. Freeman
  • Anastasia Ponomareva
  • Lodovico Coccato
  • Johanna Hartke
  • Steven P. Bamford
  • Arianna Cortesi
  • Nigel Douglas
Frontiers in Astronomy and Space Sciences
doi 10.3389/fspas.2026.1685303
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