Original Research
Published on 28 Jul 2026
Discovery of the small molecular inhibitors against TRPV6 as potential anti-cancer agents by structural based virtual screening
in Chemical Biology
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Published on 28 Jul 2026
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Accepted on 23 Jul 2026
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Published on 26 Feb 2026
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Published on 25 Feb 2026
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