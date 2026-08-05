Frontiers in Chemistry

Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Light-Responsive Sodium Butyrate-Loaded Manganese Porphyrinic HOF for Enhanced Antibacterial and Biofilm-Inhibitory Activity
in Polymer Chemistry
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Polymer Chemistry
Review
Published on 28 Jul 2026
in Polymer Chemistry
Retraction
Published on 28 Jul 2026
in Polymer Chemistry
Retraction
Published on 28 Jul 2026
in Polymer Chemistry
Review
Published on 27 Jul 2026
in Polymer Chemistry
Review
Published on 08 Jul 2026
in Polymer Chemistry
Editorial
Published on 10 Jun 2026
in Polymer Chemistry
Correction
Published on 04 Jun 2026
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 01 May 2026
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Polymer Chemistry
Review
Published on 14 Apr 2026
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 17 Mar 2026
in Polymer Chemistry
Review
Published on 20 Feb 2026
in Polymer Chemistry
Editorial
Published on 21 Jan 2026
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 20 Jan 2026
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 19 Dec 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Polymer Chemistry
Editorial
Published on 21 Nov 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 11 Nov 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 16 Sep 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 22 Aug 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 13 Jun 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 10 Jun 2025
in Polymer Chemistry
Original Research
Published on 04 Jun 2025
in Polymer Chemistry