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Original Research

Published on 24 Apr 2026

Synergetic effects of silicon nanoparticles and multi-walled carbon nanotubes on the structural and dielectric properties of polystyrene-based nanocomposites

in Polymer Chemistry

  • María Fernanda Cuenca-Lozano
  • Habiba Aslan Shirinova
  • Lala Rasim Gahramanli
  • Flora Vidadi Hajiyeva
  • Sevinj Garib Nuriyeva
  • Aynura Hidayat Karimova
  • Eldar Kochari Gasimov
  • Fuad Huseynali Rzayev
  • Aysel Ilgar Masimova
  • Narmin Yashar Suleymanova
Frontiers in Chemistry
doi 10.3389/fchem.2026.1789689
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  • 1 citation