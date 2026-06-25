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Original Research

Published on 20 Dec 2023

Validation of a debiasing addition to Analytical Hieratical Process tools to increase the effects of side-stream utilization and the choice of the filtration system in the European mussel aquaculture and processing industry

in Food Process Design and Engineering

  • Søren Espersen Schrøder
  • David San Martin
  • Giuseppe Foti
  • Monica Gutierrez
  • Bruno Iñarra Chastagnol
  • J. Rasmus Nielsen
  • Erling Larsen
Frontiers in Food Science and Technology
doi 10.3389/frfst.2023.1258713
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