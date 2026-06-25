Frontiers in Food Science and Technology

Original Research
Published on 25 Jun 2026
A chemical and sensory comparison between commercial regular and alcohol-free beers from the Italian market
in Food Process Design and Engineering
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Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Food Process Design and Engineering
Review
Published on 13 May 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 13 May 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 08 May 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 24 Mar 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 19 Mar 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 14 Nov 2025
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 20 Oct 2025
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 09 Oct 2025
in Food Process Design and Engineering
Editorial
Published on 25 Jul 2025
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 17 Jul 2025
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 26 May 2025
in Food Process Design and Engineering
Editorial
Published on 11 Oct 2024
in Food Process Design and Engineering
Review
Published on 18 Sep 2024
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 22 Dec 2023
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 20 Dec 2023
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 23 Nov 2023
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 09 Nov 2023
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 26 May 2023
in Food Process Design and Engineering
Original Research
Published on 25 May 2023
in Food Process Design and Engineering