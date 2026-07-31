Review
Accepted on 31 Jul 2026
Navigating the Dual Nature of Wildfire in the Anthropocene: A Framework for Assessing Impacts on Nature's Contributions to People and Pathways to Adaptive Management
in Fire and Forests
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Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Fire and Forests
Review
Published on 30 Jul 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 16 Jun 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 14 May 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 13 May 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 17 Apr 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 08 Apr 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 24 Mar 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Fire and Forests
Hypothesis and Theory
Published on 10 Mar 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 05 Jan 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 01 Dec 2025
in Fire and Forests
Original Research
Published on 17 Nov 2025
in Fire and Forests
Original Research
Published on 05 Nov 2025
in Fire and Forests
Original Research
Published on 17 Oct 2025
in Fire and Forests
Original Research
Published on 16 Oct 2025
in Fire and Forests
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Fire and Forests
Original Research
Published on 04 Sep 2025
in Fire and Forests