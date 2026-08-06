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Volume 5 - 2026

Brief Research Report

Published on 06 Aug 2026

Physicochemical characterization and metabolomic analysis of green coffee oil from Coffea arabica L. cultivated in Bahia, Brazil

  • Jayne Ferreira da Silva Oliveira
  • Paulinne Moreira Lima
  • Maria Alice Sousa Marinho
  • Micaela Sousa Coutinho Silva
  • Lara Beatriz de Andrade Silva
  • Isabela Dias dos Santos
  • Bruna Santana Neves
  • Anderson Santos Souza
  • Gabriel Azevedo de Brito Damasceno
  • Juliano Geraldo Amaral
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2026.1886822
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Volume 4 - 2025