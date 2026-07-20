Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
Effects of Condensation on Partial Discharge Properties of Epoxy Insulation Materials Used in Switchgear
in Condensed Matter Physics
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Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Condensed Matter Physics
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Condensed Matter Physics
Original Research
Accepted on 03 Jul 2026
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Condensed Matter Physics
Brief Research Report
Published on 26 May 2026
in Condensed Matter Physics
Brief Research Report
Published on 07 Apr 2026
in Condensed Matter Physics
Review
Published on 17 Mar 2026
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 26 Feb 2026
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 26 Nov 2025
in Condensed Matter Physics
Correction
Published on 13 Aug 2025
in Condensed Matter Physics
Brief Research Report
Published on 25 Jun 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 30 May 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 26 May 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 20 May 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 16 Apr 2025
in Condensed Matter Physics
Editorial
Published on 11 Mar 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 13 Feb 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 17 Jan 2025
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 13 Dec 2024
in Condensed Matter Physics
Review
Published on 03 Dec 2024
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 14 Nov 2024
in Condensed Matter Physics
Mini Review
Published on 05 Nov 2024
in Condensed Matter Physics
Original Research
Published on 25 Oct 2024
in Condensed Matter Physics
Mini Review
Published on 18 Oct 2024
in Condensed Matter Physics