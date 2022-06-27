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Biotechnological Engineering of Cellular Barriers and Transport Pathways for Improved Crop Tolerance to Soil-Borne Stresses
- Lidor Shaar-Moshe
- Maryam Rahmati Ishka, Ph.D.
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