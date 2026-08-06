Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Coastal Erosion Dynamics along the Central Coastline of Ghana (2000–2024): A DSAS-Based Assessment of Ecosystem Service Implications and Coastal Management
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Review
Published on 23 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Perspective
Published on 03 Jul 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 29 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 28 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 28 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 25 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 15 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 13 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 13 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 13 May 2026
in Global Change and the Future Ocean
Original Research
Published on 13 May 2026
in Global Change and the Future Ocean