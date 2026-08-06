Frontiers in Oncology

Case Report
Published on 06 Aug 2026
Complete metabolic response in stage IV Merkel cell carcinoma after combined avelumab and radiotherapy: a case report suggestive of an abscopal effect
in Skin Cancer
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Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Skin Cancer
Case Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Skin Cancer
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Skin Cancer
Case Report
Published on 27 Jul 2026
in Skin Cancer
Review
Published on 22 Jul 2026
in Skin Cancer
Case Report
Published on 22 Jul 2026
in Skin Cancer
Case Report
Published on 22 Jul 2026
in Skin Cancer
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Skin Cancer
Systematic Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Skin Cancer
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Skin Cancer
Case Report
Published on 10 Jul 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Skin Cancer
Case Report
Published on 02 Jul 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Skin Cancer
Brief Research Report
Published on 29 Jun 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Skin Cancer
Case Report
Published on 10 Jun 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Skin Cancer
Original Research
Accepted on 04 Jun 2026
in Skin Cancer
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Skin Cancer