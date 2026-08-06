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Original Research

Published on 05 Aug 2026

Antitumor effects of a lectin purified from Genipa americana in human cancer cell lines and murine melanoma cells

in Skin Cancer

  • Ricardo Bezerra Costa
  • Monizy da Costa Silva
  • Emisael Stênio Batista Gomes
  • Rogério Gonçalves da Rocha
  • Stella Freitas de Queiroz Fragoso
  • Marta Angelo dos Santos
  • Ana Kelly da Silva Fernandes Duarte
  • André Luiz Sena Guimarães
  • Carlos Alberto de Carvalho Fraga
  • Francis Soares Gomes
Frontiers in Oncology
doi 10.3389/fonc.2026.1913802
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