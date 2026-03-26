Hypothesis and Theory
Published on 26 Mar 2026
Symmetry, law invariance, and the physical admissibility of internal time
in Biophysics
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Hypothesis and Theory
Published on 26 Mar 2026
in Biophysics
Review
Published on 18 Dec 2025
in Biophysics
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Biophysics
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Biophysics
Original Research
Published on 26 Jun 2025
in Biophysics
Review
Published on 24 Sep 2024
in Biophysics
Mini Review
Published on 13 Sep 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 26 Aug 2024
in Biophysics
Editorial
Published on 13 Aug 2024
in Biophysics
Editorial
Published on 08 Jul 2024
in Biophysics
Review
Published on 06 May 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 28 Mar 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 29 Feb 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 22 Feb 2024
in Biophysics
Perspective
Published on 25 Jan 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 05 Jan 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 18 Dec 2023
in Biophysics
Review
Published on 14 Nov 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 08 Nov 2023
in Biophysics
Correction
Published on 28 Sep 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 28 Jul 2023
in Biophysics
Methods
Published on 29 Jun 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 22 Jun 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 01 Jun 2023
in Biophysics