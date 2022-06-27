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Engineering Plant-Microbe Systems for Functional Food Production and Sustainable Agriculture: From Microbiome Assembly to Fermented Innovations
- FEI XU
- Gong Chen
- Mrinal Samtiya
- Denver Inladchang Walitang
- Abdoulaye SOUMARE
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