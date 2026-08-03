Original Research
Published on 03 Aug 2026
Quality seedling systems for sustainable urban agriculture: evidence from four rapidly urbanizing cities in Africa and Asia
in Urban Greening
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Original Research
Published on 03 Aug 2026
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Opinion
Accepted on 30 Jul 2026
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Original Research
Published on 28 Jul 2026
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Original Research
Published on 22 Jul 2026
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Opinion
Accepted on 21 Jul 2026
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Original Research
Published on 20 Jul 2026
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Original Research
Published on 15 Jul 2026
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Original Research
Published on 14 Jul 2026
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Published on 14 Jul 2026
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Opinion
Published on 26 Jun 2026
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Published on 12 Jun 2026
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Original Research
Published on 05 Jun 2026
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Opinion
Published on 05 Jun 2026
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Published on 05 Jun 2026
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Opinion
Published on 29 May 2026
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Opinion
Published on 28 May 2026
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Mini Review
Published on 26 May 2026
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Opinion
Published on 19 May 2026
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Opinion
Published on 18 May 2026
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Perspective
Published on 15 May 2026
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Original Research
Published on 12 May 2026
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Opinion
Published on 30 Mar 2026
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Original Research
Published on 12 Mar 2026
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Review
Published on 11 Mar 2026
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