Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Structural Instability and Volatility Shifts in Emerging-Market Banking Equities: Evidence from South Africa's Big Five Banks
in Mathematical Finance
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 20 May 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 18 May 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 02 Mar 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 16 Jan 2026
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 11 Dec 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 30 Oct 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 15 Sep 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 15 Sep 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 10 Sep 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 05 Sep 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 08 Aug 2025
in Mathematical Finance
Editorial
Published on 21 Jul 2025
in Mathematical Finance
Correction
Published on 08 Jul 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 23 Jun 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 23 Jun 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 05 Jun 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 04 Jun 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 20 May 2025
in Mathematical Finance
Original Research
Published on 15 May 2025
in Mathematical Finance