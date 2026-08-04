Original Research
Published on 04 Aug 2026
Integrated waste heat recovery from converter valves using a vapor-compression heat pump and single-effect LiBr absorption chiller
in Energy Efficiency
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Published on 04 Aug 2026
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Published on 31 Jul 2026
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Accepted on 13 Jul 2026
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Published on 26 Jun 2026
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Brief Research Report
Published on 12 Aug 2025
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Published on 31 Jul 2025
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