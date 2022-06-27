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From Sensors to Soil: Intelligent Detection and Sustainable Management of Plant-Parasitic Nematodes and Soil-Borne Pests
- Isabel Luci Conceição
- Ariadna Giné
- Sara Sanchez Moreno
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