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Original Research

Published on 01 Jun 2026

Modulation of growth, blood physiology, disease resistance, molecular immune-antioxidant gene expression, and tissue integrity in european seabass (Dicentrarchus labrax) fed Moringa oleifera flower-enriched diets

in Aquatic Physiology

  • Roshmon Thomas Mathew
  • Mohamed Ashour
  • Ehab El-Haroun
  • Abdallah Tageldein Mansour
  • Ahmed Saud Alsaqufi
  • Yousef Ahmed Alkhamis
  • Hailah M. Almohaimeed
  • Nehal A. Younis
  • Moaheda E.H. Eissa
  • El‐Sayed Hemdan Eissa
Frontiers in Marine Science
doi 10.3389/fmars.2026.1828593
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