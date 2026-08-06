Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Mechanics-constrained Cosserat-rod digital twin for defect-aware continuous-tow composite deposition
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Polymeric and Composite Materials
Retraction
Accepted on 05 Aug 2026
in Polymeric and Composite Materials
Perspective
Accepted on 29 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Review
Published on 15 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Mini Review
Published on 14 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Review
Accepted on 09 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Review
Accepted on 06 Jul 2026
in Polymeric and Composite Materials
Review
Published on 25 Jun 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Polymeric and Composite Materials
Perspective
Published on 28 May 2026
in Polymeric and Composite Materials
Correction
Published on 07 May 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Polymeric and Composite Materials
Review
Published on 07 Apr 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 23 Mar 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 05 Mar 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Polymeric and Composite Materials
Editorial
Published on 26 Jan 2026
in Polymeric and Composite Materials
Original Research
Published on 12 Dec 2025
in Polymeric and Composite Materials