Original Research
Published on 13 May 2026
Strain wave structure of electron and positron
in Atomic and Molecular Physics
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