Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
An improved numerical solution of hyperbolic telegraph equation utilizing modified B-spline based collocation scheme
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 29 May 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 21 May 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 13 May 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 31 Mar 2026
in Statistical and Computational Physics
Retraction
Published on 06 Mar 2026
in Statistical and Computational Physics
Brief Research Report
Published on 17 Feb 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 19 Dec 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 11 Nov 2025
in Statistical and Computational Physics
Brief Research Report
Published on 21 Oct 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 20 Oct 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 24 Sep 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 16 Sep 2025
in Statistical and Computational Physics
Editorial
Published on 22 Aug 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 08 Aug 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 30 Jul 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 29 Jul 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 09 May 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 29 Apr 2025
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Published on 25 Mar 2025
in Statistical and Computational Physics