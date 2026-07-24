Original Research
Published on 24 Jul 2026
Species asynchrony, not richness, drives fine-scale temporal stability of aboveground biomass in a subtropical karst forest
in Forest Growth
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 12 Aug 2025
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Published on 30 Jul 2025
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