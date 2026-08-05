Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Evaluation of mechanical properties and durability of nanolime synthesized by an anion-exchange method for the consolidation of Dazu Rock Carvings
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Mechanics of Materials
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 16 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Accepted on 11 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Review
Published on 08 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 04 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 29 May 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 26 May 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 25 May 2026
in Mechanics of Materials
Editorial
Published on 25 May 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 19 May 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 04 May 2026
in Mechanics of Materials
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Mechanics of Materials