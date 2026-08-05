Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Population Shrinkage in China's Three Major Urban Agglomerations: Spatiotemporal Patterns and Driving Factors
in Urban Economics
- 107 views
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Urban Economics
Correction
Published on 23 Jul 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 18 May 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 08 May 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 04 May 2026
in Urban Economics
Specialty Grand Challenge
Published on 22 Apr 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 26 Jan 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 26 Jan 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 09 Jan 2026
in Urban Economics
Original Research
Published on 14 Nov 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 10 Nov 2025
in Urban Economics
Editorial
Published on 28 Oct 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 28 Oct 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 10 Sep 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 05 Sep 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 03 Sep 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 29 Aug 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 21 Aug 2025
in Urban Economics
Original Research
Published on 20 Aug 2025
in Urban Economics