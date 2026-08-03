Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Degradation mechanisms of salt-storage asphalt pavements: molecular dynamics insights into salt-water coupling effects on asphalt and aggregate interface
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Environmental Degradation of Materials
Review
Published on 08 Jul 2026
in Environmental Degradation of Materials
Correction
Published on 22 Jun 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 22 May 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 13 May 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 20 Feb 2026
in Environmental Degradation of Materials
Editorial
Published on 07 Jan 2026
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 16 Dec 2025
in Environmental Degradation of Materials
Review
Published on 12 Dec 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 09 Dec 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 24 Nov 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 20 Nov 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 20 Nov 2025
in Environmental Degradation of Materials
Editorial
Published on 16 Oct 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Environmental Degradation of Materials
Editorial
Published on 14 Jul 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 02 Jun 2025
in Environmental Degradation of Materials
Review
Published on 30 May 2025
in Environmental Degradation of Materials
Original Research
Published on 15 May 2025
in Environmental Degradation of Materials